Calciomercato Roma, si ritira il fondo del Kuwait: Friedkin sarà il nuovo proprietario. Al Baker ha fatto sapere che non presenterà nessuna offerta ufficiale

Sta per volgere a conclusione una delle vicende più intricate del nostro calcio. L’As Roma cambierà proprietà nel giro di poche ore e lo farà mantenendo una società straniera. Nelle ultime settimane si era profilata una sfida a due per l’acquisizione della squadra capitolina. Da una parte l’imprenditore statunitense Dan Friedkin, interessato al pacchetto di maggioranza già da novembre, e dall’altra un gruppo di finanzieri del Kuwait. La cordata araba, capitana da Al Baker, aveva smentito sia un coinvolgimento diretto del fondo sovrano kuatiano e della compagnia petrolifera nazionale (Q8). La manifestazione di interesse aveva come punto di riferimento la Winning International, ovvero l’azienda di Fahad Al Baker, assistito anche da un altro socio e da un intermediario, della medesima provenienza. Si era paventato di un canale preferenziale con il vice presidente Mauro Baldissoni e il politico Massimo D’Alema, da sempre vicino alle vicende romaniste.

Calciomercato Roma, si ritira il fondo del Kuwait: il nuovo presidente sarà Friedkin

I dubbi sulla corsa a due per l’acquisizione della Roma sono svaniti questa mattina, con la cordata del Kuwait che si è ritirata ufficialmente. Rimane in corsa solo Dan Friedkin, che attraverso il suo gruppo imprenditoriale aveva presentato un’offerta vincolante ieri, attendendo una risposta entro venerdì. Il magnate texano ha già studiato i conti del club prima della pandemia di Covid-19 ed è pronto a mettere sul piatto 575 milioni di euro per il pacchetto di maggioranza. James Pallotta ha provato a resistere, cercando di strappare cifre più vantaggiose, ma dopo aver sondato a fondo il mercato si è tornati al punto di partenza. Il tutto sarebbe dovuto avvenire già nel mese di marzo, poi il coronavirus c’ha messo lo zampino. Ora dubbi non ce ne sono e a meno di clamorose novità, Friedkin sarà il nuovo proprietario della Lupa.

