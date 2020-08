Calciomercato, inizio e fine sono state appena scelte con una votazione da parte della Lega Calcio di Serie A. Di seguito le date.

Il COVID-19 ha senza dubbio colpito tantissime persone. Oltre alle tante che hanno perso la vita, le attività più importanti del mondo sono state messe in seria crisi, in ginocchio dalla pandemia originaria di Wuhan. Proprio per questo, ora, si sta spingendo per la ripresa di quella attività. La Serie A è una delle aziende più importanti che ci sono nel Belpaese e infatti ha già ripreso il proprio corso. Ma c’è ancora tanto da decidere e su cui legiferare. In particolare il calciomercato stava preoccupando e non poco, dato che se non c’è una chiarezza sulla date potrebbero esserci problemi enormi. Sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, dato che i giocatori si muovono anche in diversi campionati e avere una sessione posticipata può portare difficoltà per le cessioni e gli acquisti.

Calciomercato, inizio e fine decretati: ecco le date della finestra estiva

Ora, però, la Lega di Calcio della Serie A ha finalmente deciso una data. Il calciomercato estivo per le squadre italiane si aprirà il 1 settembre, la fine invece il 5 ottobre. Poco più di un mese, quindi, il tempo che sarà a disposizione dei dirigenti e delle squadre italiane per concludere gli affari ed ufficializzarli. Il luogo in cui avrà inizio il calciomercato sarà il Grand Hotel di Rimini. Qui si darà inizio alle danze, alle trattative, alle cene e alle indiscrezioni che alimenteranno il mese in questione. Sarà, quindi, un settembre infuocato, non il solito agosto. E persino ottobre, per quanto sembri strano dirlo, potrebbe regalarci qualche fiammata e qualche colpo dell’ultima ora.

