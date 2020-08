Il cantante Mika è dilaniato dal dolore per quanto accaduto ieri a Beirut, sua città natale, dove ci sono state ben due esplosioni e diverse centinaia di morti

Ieri pomeriggio due esplosioni hanno causato enormi danni alla città di Beirut che ad oggi conta centinaia di morti e migliaia di feriti. Il paese, inoltre, è ricoperto da nubi tossiche che hanno spinto il ministro della Salute a chiedere l’evacuazione della città. Il primo ministro ha promesso che farà di tutto per capire quali sono le cause di quanto accaduto e che troverà i responsabili. Intanto da tutto il mondo arrivano messaggi di vicinanza e supporto.

LEGGI ANCHE—> Esplosione Beirut, 300mila senza casa: l’annuncio del governatore

Il famoso cantante Mika, invece, su Twitter si dice dilaniato dal dolore per quello che è la sua città di origine. “Il mio cuore è con Beirut e con il Libano. Quattro anni fa mi esibivo, proprio questo giorno, a Baalbek in Libano. Ho trascorso tutta la mattina a guardare le foto di quella serata. Continuo a guardare queste immagini di Beirut che mi fanno rabbrividire. Osservo e leggo con preoccupazione, tristezza ed orrore gli aggiornamenti in Libano. Quello che è successo, vite ferite o perse per sempre, mi spezza il cuore. Non sappiamo ancora cosa sia di preciso accaduto, ma la sofferenza è lancinante”.

On this very day four years ago I was performing at Baalbek in Lebanon. I spent my morning looking at the amazing pictures. I end my day looking at pictures of Beirut today that are chilling to the bone.

My heart is with Beirut and Lebanon 🇱🇧 #beirutlebanon

— MIKA (@mikasounds) August 4, 2020