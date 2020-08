Il figlio del boss Tano Badalamenti, Leonardo, è stato arrestato dalla direzione investigativa antimafia a casa della madre a Trapani

La Direzione Investigativa Antimafia ha arrestato Leonardo Badalamenti, figlio dello storico boss di Cosa Nostra Tano. Le forze dell’ordine hanno compiuto un blitz a casa della madre a Castellamare del Golfo, in provincia di Trapani.

LEGGI ANCHE—> Morto Sergio Zavoli, storico giornalista e politico: aveva 96 anni

Leonardo Badalamenti accusato di associazione criminale

L’arresto del sessantenne è stato eseguito grazie ad un mandato di cattura internazionale che aveva emesso l’autorità giudiziaria di San Paolo, in Brasile, per associazione criminale con scopo di traffico di stupefacenti e falsità ideologica.

Leonardo Badalamenti è stato trasferito nel carcere Pigliarelli di Palermo in attesa dell’estradizione. Per l’autorità brasiliana Leonardo quotidianamente si muoveva con una falsa identità corrispondente a quella dell’uomo d’affari brasiliano Carlos Massetti. Nel paese aveva fatto registrare all’anagrafe il suo primo figlio chiamandolo Gaetano, come suo nonno. L’uomo era latitante dal 2017 in seguito all’emissione da parte dell’autorità brasiliana.

Lo scorso venerdì, Leonardo Badalamenti si sera fiondato presso una villa confiscata a suo padre: “Con toni arroganti aveva cambiato la serratura del cancello di ingresso – spiega il sindaco di Cinisi, facendosi forte del provvedimento della corte d’assise di Palermo che ha restituito loro quel bene. Questa decisione però non è definitiva e poi su quel casolare il comune ci ha investito tanto per fare attività sociali. Non lo ridaremo mai e la legge sta dalla nostra parte”.

LEGGI ANCHE—> Francia, violento incendio a Marsiglia: 2700 persone evacuate