I presidenti dei club della Super League dell’Albania hanno deciso di boicottare il prossimo campionato a meno che il governo non soddisfi precise richieste fiscali

I presidenti della Super League albanese, equivalente della Serie A italiana, hanno deciso di boicottare la prossima stagione a meno che il governo non soddisfi delle precise richieste riguardanti alcune agevolazioni fiscali.

I numeri uno delle società si sono detti delusi poiché le nuove modifiche alla legge sullo sport non risolvono i problemi dei club e si sottraggono alle promesse dello stesso governo fatte nel marzo dello scorso anno.

Albania, vertice tra i presidenti: tutte le richieste per il governo

C’è stato un vertice tra i rappresentanti dell’esecutivo e quelli delle squadre quest’oggi. Tra le richieste c’è l’approvazione di una legge nuova riguardante le sponsorizzazioni, la riduzione dell’Iva dal 20 al 6%, la cancellazione delle multe per obblighi fiscali precedenti e l’estensione dell’esenzione dell’imposta sui redditi per i calciatori fino ai 10 anni.

Tutte queste misure eviterebbero il collasso finanziario delle società. La decisione di boicottare il campionato è in programma per il prossimo 12 settembre ed è stata firmata da 9 dei 10 presidenti dei club albanesi (non è nota l’identità del voto contrario).

Anche in Italia vi sono diversi problemi sugli aiuti allo sport a livello generale con la riforma del ministro Spadafora che è stata bloccata dai ministri.

