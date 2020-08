L’ultima versione della beta di Whatsapp per dispositivi Android presenta 138 nuove emoj: scopriamo quali sono

Realizzata nel 2009 da Jan Koum e Brian Acton, nel 2014 è stata acquistata dalla Facebook Inc. e ad oggi è l’app di messaggistica istantanea più famosa ed utilizzata al mondo. Stiamo parlando di Whatsapp che, nonostante il successo indiscusso, è sempre sotto continuo aggiornamento e sviluppo da parte del team di esperti di Mark Zuckerberg.

L’equipe di esperti ha rilasciato negli ultimissimi tempi una nuova beta dell’app per Android, precisamente la versione 2.20.197.6, che non presenta particolari novità se non fosse per l’inserimento di più di un centinaio di emoj.

Nell’ultima beta hanno visto il debutto, come riportato dai colleghi di WABetainfo, ben 138 nuove emoj. In realtà, per essere precisi, parte di queste emoticon sono semplicemente le solite sottoposte a restyling. Al momento, però, resta una beta ed il rilascio ufficiale non è dato sapere quando avverrà. Comunque, nei prossimi giorni la beta dovrebbe essere disponibile anche per dispositivi iOS.

Alcune novità, restando in tema di grafica ed animazione, arrivano anche riguardo gli sticker animati. Per essere caricati nelle chat non dovranno superare 1 MB (megabyte). Questa scelta, presa dagli sviluppatori, è arrivata dopo un accurato studio sull’ottimizzazione della rete e dell’utilizzo dell’app senza rallentamenti.

We worked together with @WHO on a new ‘Together at Home’ sticker pack to help people stay connected throughout this moment and beyond. Send an air high five, celebrate our medical heroes, or show love to a personal hero in your life. Available now in your WhatsApp. pic.twitter.com/6xjKylYzRd — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) April 21, 2020

