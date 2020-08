La Commissione di inchiesta del Senato ha deciso, all’unanimità, di avviare un’indagine conoscitiva sulla violenza sulle donne e sui femminicidi

La Commissione di inchiesta del Senato, per ciò che riguarda la violenza sulle donne, ha deliberato all’unanimità l’avvio di un’indagine sui femminicidi registrati tra il 2017 ed il 2018. Si stima siano 227 i casi secondo i dati delle istituzioni e delle associazioni. Questi numeri si dice siano molto variabili rispetto a quella che è la fonte di riferimento e ciò è il primo problema per affrontare la situazione.

L’obiettivo dell’indagine è quello di rilevare, grazie all’analisi degli atti delle indagini preliminari, di primo e secondo grado di giudizio, ciò che ha causato il femminicidio. In parte sono attribuibili al pessimo funzionamento del sistema di protezione delle donne vittime di violenza. Per l’indagine ci si avvarrà anche dell’aiuto di esperti, come magistrati ed avvocati, che collaboreranno con la Commissione. Pronta, da parte loro, anche già una griglia di analisi.

LEGGI ANCHE—> Uomo grasso respinto ovunque, il Pascale lo opera: sta bene

Violenza sulle donne, parla la presidente della Commissione

L’inchiesta, dunque, vuole ricercare quelle che sono le falle del sistema, anziché responsabilità individuali, per poterle correggere immediatamente. Nei prossimi giorni verranno formulate le richieste di trasmissione degli atti ai presidenti delle Corti di Appello e ai procuratori generali dei vari territori.

La presidente Valeria Valente, che prende la parola a nome dell’intera Commissione, spiega come sia la prima volta “che si indaga per capire ciò che non funziona nella catena che, dopo le denunce, non porta alla giusta protezione delle vittime ed evitare i femminicidi”.

“Chiediamo – continua – massima collaborazione di tutti poiché i risultati che vorremmo presentare il 25 novembre per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne”.

LEGGI ANCHE—> Covid-19, bollettino del 4 agosto: aumentano contagiati e guariti