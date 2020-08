Svezia, muore una ragazza di 12 anni: uccisa durante una guerra tra gang con una pallottola vagante, stava portando a spasso il cane

Un orribile fatto di cronaca ha sconvolto la Svezia intera. È stata avviata un’indagine per omicidio dopo che una ragazza di 12 anni è stata uccisa a Stoccolma nel fine settimana.

La ragazza, di cui non si conosce il nome, è stata uccisa in una stazione di benzina nel quartiere Botkyrka nella capitale svedese domenica notte.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti stava portando a spasso il cane e non era il bersaglio del colpo esploso. Ha avuto la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, finendo nel mezzo di un fuoco incrociato.

Secondo i media locali, la sparatoria sarebbe partita da una macchina che aveva intenzione di colpire due membri di una banda, sbagliando mira.

Svezia, muore una ragazza di 12 anni: uccisa durante una sparatoria tra gang a Stoccolma

Questo terribile incidente ha portato alla luce un forte dibattito riguardo la violenza tra gang a Stoccolma. Un problema spesso sottovalutato ma che sta creando grossi grattacapi all’amministrazione locale.

La polizia non ha ancora effettuato alcun arresto, ma sarebbe risalita all’autista di una macchina bianca avvistata nelle vicinanze al momento dell’incidente.

Il ministro della giustizia Morgan Johansson ha dichiarato all’agenzia di stampa TT di sentirsi “sgomento e disgustato” per le sparatorie mortali che affliggono la capitale e ha promesso un maggiore dispiegamento di forze dell’ordine e pene più severe.

In questa prima metà del 2020 si contano in totale 163 sparatorie in Svezia, con 20 vittime.

Lo scorso anno furono complessivamente 334 gli scontri a fuoco, con 42 morti. Purtroppo statistiche preoccupanti che non accennano a diminuire.

