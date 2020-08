Scuola, linee guida per i bambini fino a 6 anni sono una realtà. Regolamenteranno ingressi e vita negli asili nido e nelle materne da settembre

Scuola, il ministero dell’Istruzione ha finalmente pubblicato le Linee guida per la ripresa delle attività delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6 anni. Regole approvate approvate il 31 luglio scorso dalla Conferenza Unificata e che diventeranno effettive da settembre alla ripresa.

Cosa cambia con le nuove direttive pubblicate sul sito del ministero? Le scuole saranno organizzate con precisione, formando gruppi o sezioni stabili e facilmente identificabili. Ciascun gruppo dovrà avere il suo personale educatore, docente e collaboratore, in modo da facilitare eventuali misure di contenimento nei casi di contagio.

Inoltre il materiale ludico-didattico, tutti gli oggetti e i giocattoli saranno assegnati in maniera esclusiva ad ogni sezione o gruppo. E gli spazi esterni oltre a tutti gli spazi disponibili potranno essere riconvertiti per accogliere le attivuità di gruppo.

Per garantire la ripresa regolare e la frequenza in sicurezza potranno anche essere individuare ulteriori figure professionali da inserire. Saranno previsti momenti di formazione e informazione specifica del personale ma soprattutto il ministero dell’Istruauzione sta già lavirando per un incremento dell’organico attualmente disponibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scuola, Azzolina: “Misurazione temperatura va fatta a casa”

Scuole dell’infanzia, obbligjhi e permessi per i èpiccoli allievi e per i genitori

Scuola dell’infanzia, cambia molto anche per i genitori. Ad accompagnare i bambini potrà essere uno solo di loro, rispettando le regole generali di prevenzione dal contagio, a partire dalla mascherina da tenere all’interno della struttura. Prevista anche la possibilità (ma non obbligo) di tenere un registro delle presenze delle eventuali persone che accedono alla struttura.

Le linee guida stabiliscono che non sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso, In ogni caso però bambini e personale non dovranno avere problemi respiratori o temperatura corporea oltre i 37.5°. Ma nemmeno essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o contatto con persone positive sempre negli ultimi 14 giorni.

L’igiene personale dovrà essere compresa nelle abitudini che regolano normalmente la giornata dei bambini, compatibilmente con l’età e la loro autonomia. Per tutti i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina. Obbligo che invece ha il personale scolastico.