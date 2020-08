Passo dello Stelvio completamente ricoperto dalla neve dopo la giornata di oggi. La situazione è parecchio interessante e l’intero paesaggio è una gioia per gli occhi.

Passo dello Stelvio completamente imbiancato. Una delizia per gli occhi di chi abita in quelle zone e vive l’alta montagna giorno dopo giorno. In un’estate particolarmente calda come questa del 2020, vedere un paesaggio del genere è una gioia per gli occhi e per lo spirito. Un intero promontorio completamente imbiancato, come se imbiancato nello zucchero a velo. La situazione è davvero interessante e senza dubbio sta facendo divertire tantissimo le persone che fotografano la situazione sui social. Instagram, Twitter, Facebook: dappertutto si vedono panoramiche, dalla distanza, del Passo dello Stelvio imbiancato come un pandoro. Però potrebbero anche esserci dei problemi importanti per quanto concerne un evento sportivo molto importante che dovrebbe passare proprio per quel tratto di montagna.

Passo dello Stelvio imbiancato, Giro d’Italia a rischio

Parliamo ovviamente del Giro d’Italia. Le tappe del Giro fanno passare il tragitto proprio per il Passo dello Stelvio, che però è attualmente bloccatissimo. 20 centimetri di neve, che fanno fatica a materializzarsi nella nostra mentre il 4 agosto, coprono tutto e di fatto bloccano la pista. Questo ovviamente potrebbe creare moltissimi problemi per la gara ed anche costringere ad un rinvio nel caso in cui le condizioni non migliorino in modo netto e rapido. Le previsioni, però, parlano di una nuova impennata delle temperature nei prossimi giorni quindi c’è ancora tempo per far rientrare la situazione e permettere comunque alla gara di avere luogo. Per ora, almeno una volta, bisogna solamente godersi il paesaggio innevato e ricoperto da una fitta coltre di polvere bianca.

