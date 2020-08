Dopo una settimana dominata dal gran caldo, le previsioni meteo vedono un brusco abbassamento delle temperature accompagnate da forti temporali

L’ondata di gran caldo che la settimana scorsa ha invaso l’Italia è destinata a subire un brusco stop in quella corrente. La saccatura proveniente dall’Atlantico si sta spostando verso l’Adriatico portando instabilità che colpirà gran parte dell’Italia, anche le zone meridionali. L’abbassamento di temperature sarà invece importante, tranne che sul versante ionico dove i picchi di calore resisteranno qualche giorno in più.

Per la giornata di oggi, tempo instabile sulla Lombardia ed Emilia-Romagna con piogge e temporali forti anche al mattino. Al Centro vi saranno piogge e temporali su Toscana, Umbria, Marche. Possibili fenomeni serali anche sull’alto Lazio. Al Sud vi saranno nubi sparse e schiarite in particolare in Campania, nord Sicilia e Puglia. Anche qui possibili rovesci.

Meteo, cosa aspettarsi a ferragosto?

Siamo solo al 4 di agosto, ma in molti si chiedono già cosa accadrà a ferragosto. Le previsioni parlano di nessuna preoccupante sorpresa. Nonostante ciò, potrebbero esserci infiltrazioni di aria più fresca in transito sull’Europa Centrale, le quali potrebbero marginalmente interessare il Nord Italia causando qualche rovescio sulle zone alpine. Da escludere, almeno per il momento, aree di pianura.

Ad ogni modo, come già accennato, le proiezioni indicano l’insediamento dell’anticiclone delle Azzorre che dovrebbe estendersi da sudovest a nordest puntando la Scandinavia. L’Italia, che dovrebbe rientrare nella grossa macchia anticiclonica, sarebbe interessata dal tempo in gran parte stabile e temperature in aumento.

Temperature minime e massime

Aosta 14/26

Torino 16/28

Milano 14/24

Trento 15/26

Bolzano 16/20

Venezia 19/24

Trieste 20/25

Genova 20/26

Bologna 16/26

Firenze 17/26

Ancona 19/28

Perugia 16/24

Roma 20/27

L’Aquila 17/24

Pescara 21/31

Campobasso 15/27

Napoli 21/29

Bari 23/35

Potenza 14/28

Catanzaro 20/32

Palermo 26/32

Catania 21/29

