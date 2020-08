Ludovica Pagani è un’opera d’arte in costume: spettacolo sul web come evidenzia la Foto appena pubblicata dalla bellissima 25enne lombarda.

Ludovica Pagani è di una bellezza disarmante e conferma tutto il suo splendore su Instagram e sugli altri social network. La 25enne originaria di Bergamo, che da qualche settimana lavora anche a ‘Radio 105’, vanta poco meno di 3 milioni di follower su Instagram e delizia sempre i suoi tantissimi fan con scatti parecchio intriganti.

E l’ultimo, pubblicato pochissimi istanti fa, evidenzia lo splendore della lombarda e lascia pochissimo spazio all’immaginazione. Entriamo, però, nel dettaglio e facciamo ulteriore chiarezza in tal senso.

Ludovica Pagani deliziosa in costume: ecco la Foto su Instagram

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Ludovica Pagani indossare un costume bianco e nero che mette in risalto un lato A e lato B da applausi. La ragazza originaria di Bergamo ha un corpo spettacolare e i suoi follower non possono fare altro che applaudirla. Non mancano, tra le altre cose, complimenti piccanti sempre da parte dei suoi fan che hanno invaso la pagina di Ludovica con tantissimi like.

Ecco la FOTO pubblicata proprio in questi minuti dalla straordinaria Ludovica Pagani sulla propria pagina Instagram:

