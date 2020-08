Giuria pronta a ripartire con Italia’s Got Talent, l’amatissimo programma anche quest’anno scoverà i più grossi talenti: ancora aperte le iscrizioni per i provini

Italia’s Got Talent è pronto ad ingranare la marcia e pian piano vengono svelati i nuovi volti di questa nuova edizione. Intanto sono ancora aperte le iscrizioni per i provini che si terranno a settembre ed una novità riguarda proprio quest’ultimi. Ovviamente tutto in massima sicurezza, causa Covid-19 sarà rispettato ogni distanziamento imposto dal decreto ministeriale.

A settembre, per tutti i candidati prescelti, ci saranno le audizioni a Roma. La novità è che i live non saranno fatti solo in presenza di conduttori e giudici, ma anche del pubblico. La platea infatti potrà essere presieduta da nuclei familiari, conviventi o comunque tutti coloro che posso stare a contatto secondo le disposizioni ministeriali in materia pandemica.

Italia’s Got Talent, la nuova giuria

Squadra che vince, non si cambia. La decima edizione di Italia’s Got Talent andata in onda dal 15 gennaio al 6 marzo 2020 – pochi giorni prima del lockdown – su TV8 e Sky Uno ha registrato ottimi risultati. L’edizione vinta dal ventriloquo Andrea Fratellini e dal suo pupazzo, Zio Tore, ha avuto una media di 1.753.000 telespettatori a puntata con il 7,50% di share.

8 puntate condotte dalla simpaticissima Ludovica Comello con alla giuria Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini, squadra che si riconferma anche per questa nuova edizione. Lo chef, la conduttrice radiofonica, il comico e la nuotatrice professionista si riuniscono nuovamente per poter giudicare e decidere chi sarà il più talentuoso d’Italia anche quest’anno.

