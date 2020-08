EA Sports ha reso disponibile il trailer ufficiale del gameplay di FIFA 21. Tante le novità, raccontate attraverso una serie di immagini di gioco

Ancora poche settimane, e finalmente gli appassionati di calcio potranno metter mano a FIFA 21, il nuovo titolo videoludico di EA Sports. Anche per quest’anno, la software house canadese ha pronte diverse novità per i propri player. Solamente ieri, è stata presentata la partnership con il Milan e con l’Inter attraverso un doppio trailer ufficiale.

Poco fa, invece, il video che tutti stavano aspettando: il trailer del gameplay ufficiale. Milioni di persone hanno iniziato sin da subito a commentare quanto visto, cercando di individuare tutte le novità che verranno introdotte a partire da inizio ottobre. Come già anticipato da EA Sports, le migliorie principali verranno apportate al comparto tecnico e alle meccaniche di gioco, in attesa che il titolo esca anche sulle console next gen.

FIFA 21, tutte le novità: il gameplay ufficiale

A partire dal prossimo 9 ottobre, FIFA 21 sarà finalmente disponibile per PS4, Xbox One e PC. Con un trailer ufficiale, EA Sports ha mostrato in anteprima il gameplay del gioco, elencando alcune delle principali novità che verranno apportate al nuovo titolo videoludico. Tra queste, va menzionato il nuovo Dribbling Agile. Si tratta di una feature che migliora di molto la possibilità di scartare il difensore avversario, spostandosi la palla all’ultimo e facendo varie finte di corpo.

Apportate ulteriori migliorie anche all’Intelligenza Artificiale. L’avversario sarà sempre più intelligente, e avrà movenze in campo che complicheranno la possibilità di andare in rete. Dal trailer, poi, è possibile vedere i numerosi nuovi volti e cori da stadio aggiunti al titolo, grazie alle nuove esclusive ottenute.

