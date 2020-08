Diletta Leotta ha da pochissimi minuti postato una fotografia che sta facendo impazzire i social network. L’immagine è davvero spettacolare.

Diletta Leotta ha da pochissimi secondo pubblicato una fotografia sul proprio account Instagram ufficiale che sta facendo aumentare in maniera netta il traffico sul proprio account. La ragazza dai capelli color oro, infatti, ha preso tutti di sorpresa con un’immagine incredibile, in cui mostra tutte le proprie beltà. La donna è senza dubbio tra le più belle e amate del Belpaese, che da anni l’ha nominata come bellezza assoluta e figura di spicco. L’esperta di calcio e di sport in generale ha da una manciata di minuti pubblicato una fotografia in cui si mostra per quello che è, facendo ancora una volta ricordare la sua bellezza senza paragoni. Sono ben 6.7 milioni i followers che la seguono sul proprio account Instagram ufficiale, in attesa dell’ultimo aggiornamento e dell’ultima immagine. Proprio una manciata di secondi fa ne è arrivata un’altra, che sta facendo impazzire i suoi fan.

LEGGI ANCHE —> Diletta Leotta leopardata fa impazzire tutti – VIDEO

Diletta Leotta mozzafiato, il costume è da sogno – FOTO

Come si vede nella fotografia, la ragazza è a mare, mentre il sole la bacia. La ragazza è su una piccola imbarcazione e si lascia colpire dal sole e dai riflessi del mare salato. La bionda siciliana ha un costumino davvero intrigante, che mette in risalto tutte le sue curve e la sua bellezza fuori dal comune. Lo scollo profondissimo è senza profondissimo e fa sognare chi osserva l’immagine sui social networks. Di seguito la fotografia più discussa in questi minuti.

LEGGI ANCHE —> Elettra Lamborghini atomica: le sue curve spaccano il web – FOTO