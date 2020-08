Non è un film, è quanto successo in Germania: un uomo è entrato completamente spoglio all’interno del frigo di un supermercato per refrigerarsi

Il caldo dà alla testa. Quando al TG sentiamo di non esporci troppo nelle ore calde, non è un dispetto, ma per evitare colpi di calore che ci inducono a fare sciocchezze. Il consiglio non è stato recepito in Germania, dove un uomo di 32 anni ha fatto una follia che gli è costata la fedina penale sporca.

Durante una tranquilla giornata, un cliente si è avvicinato al banco frigo per acquistare dei sofficini. Ciò che si è presentato davanti ai suoi occhi ha dell’incredibile: un uomo completamente senza vestiti si refrigerava proprio dove stava cercando gli alimenti da acquistare. Subito scatta l’allarme e la dirigenza del supermercato è stata prontamente allertata.

Uomo nudo nel frigo di un supermercato, l’evoluzione dell’accaduto

La Polizia è subito arrivata sul posto ed ha trovato un uomo totalmente privo dei suoi vestiti all’interno del banco frigo del supermercato. Prontamente le forze dell’ordine hanno tentato di far coprire l’uomo che però si rifiutava perché “aveva troppo caldo”. Una motivazione che ha del surreale, specialmente se trovi refrigerio all’interno di un banco frigo di un supermercato, dinanzi a dozzine di persone.

Vestiti sparsi per il corridoio, l’uomo ad un certo punto ruba una birra, mette su i pantaloni e scappa a bordo di un monopattino preso chissà dove. Accalappiato in maniera lesta dalla Polizia, l’uomo è stato trovato positivo all’alcol test: fiumi di birra e vino ritrovati nel suo organismo. Il messaggio sembra essere piuttosto chiaro di questa storia: con il caldo eccessivo è giusto trovare refrigerio nelle bevande fresche, ammesso che queste non vi diano al cervello.

