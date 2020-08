Calciomercato Milan: la dirigenza studia il doppio colpo da oltre 100 milioni di euro da un altro club italiano. I dettagli

Il Milan, che ha appena chiuso questa stagione di Serie A con un sesto posto che gli vale l’accesso ai preliminari di Europa League, vuole fare un gran mercato per il giusto salto di qualità per lottare per posti più alti il prossimo anno.

Due posizioni da rinforzare sono la difesa e gli esterni di attacco. Per questo motivo, Maldini e Massara starebbero studiando la situazione legata a Nikola Milenkovic e Federico Chiesa della Fiorentina. I due calciatori non sono facilmente arrivabili, oltre che per il prezzo, anche perché nel mirino di club come Juventus, Inter ed altri.

Nonostante ciò, nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro con i viola nel quale si potrebbe parlare anche della questione legata alla clausola che la Fiorentina ha su Rebic. Si tratta del 50% sulla rivendita del calciatore dell’Eintracht ma in prestito ai rossoneri.

Calciomercato Milan, le alternative a Chiesa e Milenkovic

L’affare va oltre i 100 milioni (70 di Chiesa più 30-35 di Milenkovic), ma i rossoneri potrebbero inserire nella trattativa una o più contropartite per abbassare la parte di cash. Al club toscano piace particolarmente Paquetà che a Firenze potrebbe ritrovarsi.

Ad ogni modo, qualora non di concludesse con Chiesa, si ripiegherebbe sull’ex Deulofeu che è appena retrocesso dalla Premier League con il Watford.

In difesa, invece, piace anche Kristoffer Ajer del Celtic la cui valutazione è di circa 20 milioni di euro. Prima, però, che un centrale arrivi bisognerà cedere almeno uno tra Duarte e Musacchio. Il primo, arrivato dal Flamengo l’anno scorso, è stato un’autentica delusione. Il brasiliano ha collezionato solo 6 presenze contornate da diversi infortuni.

