Un amore bloccato sul nascere quello tra Andrea Iannone e Cristina Buccino, tra il motociclista e l’ex naufraga non s’ha da fare

Sono già diverse settimane che si vocifera di un flirt tra Andrea Iannone e Cristina Buccino. In particolar modo il sito Giornalettismo ha prestato grande attenzione alla vicenda e raccontando i minimi dettagli dei loro incontri. Un aneddoto arriva da una prima notte insieme tra il motociclista del GP e l’ex naufraga. I due, infatti, hanno deciso di stare in un hotel a Milano, in gran segreto, lontano dai riflettori.

Peccato che, nella hall dell’albergo ritrovano tutta la prima squadra della Fiorentina in ritiro. Questo avrebbe significato una grossa attenzione mediatica sullo stesso hotel in cui i due avevano deciso di passare un weekend romantico, in segreto.

Andrea Iannone e Cristina Buccino, amore al capolinea?

Più che capolinea, a quanto mare l’amore non è mai partito. Andrea Iannone e Cristina Buccino non hanno mai viaggiato sullo stesso binario. Stando a qualche indiscrezione, infatti, i due hanno deciso di chiudere tutto a quella notte di passione nell’hotel di Milano, restando soltanto amici. Attualmente lei è in Sardegna per godersi l’estate insieme alla famiglia.

Andrea Iannone, invece, è sempre in allenamento. Un periodo poco felice per il continuo susseguirsi di vicende che non rendono facile la vita del motociclista GP. Tuttavia Andrea è da un po’ di anni sotto i riflettori del gossip per le storie con Belen Rodriguez prima e Giulia De Lellis poi, entrambe tornate dai rispettivi ex dopo una breve parentesi con il motociclista. Triste anche la vicenda che l’ha visto protagonista dal punto di vista lavorativo: la WADA (World Anti-Doping Agency) ha chiesto una condanna per doping di 4 anni, ma Iannone ha fatto ricorso al TAS e ne sta aspettando il verdetto.