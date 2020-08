Chi l’avrebbe mai detto che Taylor Mega potesse scrivere un libro? Invece è proprio così: già disponibile in pre order il primo scritto dell’influencer

Mai sottovalutare le influencer. Dopo Giulia De Lellis e Giulia Salemi, anche Taylor Mega è arrivata alla riscossa con il suo primo libro. “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza” della De Lellis e “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato” della Salemi avranno una grande compagnia sugli scaffali delle librerie dal primissimo scritto dell’influencer udinese.

“La bambina non c’è più” è il titolo del testo in uscita il 15 settembre 2020. Il pre order su Amazon è già partito ed in tantissimi lo stanno già acquistando, proprio come dimostra la bellissima modella sul suo profilo Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme? Indizi sui social

Taylor Mega pubblica il suo primo libro

Quasi tre milioni di follower, tutti sorpresi alla notizia che Taylor Mega avesse pubblicato un libro. È solita pubblicare foto stuzzicanti, che fanno spaziare la fantasia dei propri follower, quindi la copertina di un libro ha lasciato spiazzati proprio questi ultimi. La foto della notizia ha riscosso grande successo, collezionando oltre 95 mila likes. Una forte donna, grossa imprenditrice che racconta tutte le sue verità. Un libro che desta tantissima curiosità perché scritto da una delle persone più chiacchierate del mondo di Instagram degli ultimi anni.

Taylor Mega non è nuova al gossip, infatti soltanto negli ultimi sei mesi è stata al centro di varie discussioni. La sua bisessualità ha fatto molto discutere, in particolar modo per il triangolo amoroso con Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo. Se è vero che “il primo amore non si scordai mai”, la bellissima modella è tornata proprio da Tony Effe – nome d’arte di Nicolò Rapisarda – uno dei membri della Dark Polo Gang.

LEGGI ANCHE > > > Elettra Lamborghini atomica: le sue curve spaccano il web – FOTO