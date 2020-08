Gli esponenti del Movimento 5 Stelle hanno deciso di bloccare la Riforma dello Sport studiata dal ministro Spadafora: il motivo alla base sarebbe quello dei troppi errori nel testo

Il direttivo del Movimento 5 Stelle, secondo quanto riferito dall’Ansa, ha inviato una lettera formale al ministro Vincenzo Spadafora con la richiesta di rinviare la riunione di maggioranza sulla riforma dello sport.

La lettera nasce a seguito della richiesta dei parlamentari Tuzi, Mariani, Provenza e Dessì che sottolineano come “la bozza di decreto legislativo derivante dall’attuazione della legge 86/2019 non sia pronta per approdare in Consiglio dei Ministri”. Questo potrebbe essere anche una mossa per spingere Spadafora a rimettere la delega allo sport. A colpire è il fatto che sono proprio i pentastellati, con l’ex sottosegretario Simone Valente, a non volere che il testo vada in consiglio dei ministri questa settimana.

Tutti gli errori presenti nella Riforma dello Sport

A quanto pare, in realtà, ci sarebbero troppi errori nel testo della riforma. Secondo i 5S il ministro avrebbe adoperato troppe deleghe. Inoltre, questione più importante, sarebbe quella riguardante James McLeod, numero 1 del Cio, che ha fatto notare come siano diversi aspetti nella legge delega che vanno contro la Carta Olimpica. Problemi anche sui mandati dei presidenti federali visti i diversi punti di vista tra i partiti di maggioranza. Sul punto, poi, dei diritti tv il Pd insiste sul fatto che la legge Lotti non debba essere toccata.

Va risolta anche la questione che riguarda l’Istituto di Medicina dello Sport dell’Acqua Acetosa. I presidenti di federazione hanno fatto sapere che, se l’Istituto venisse tolto al Coni, si serviranno di centri medici privati.

