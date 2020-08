Altra domenica in compagnia del basket NBA, andiamo a vedere tutti i risultati della notte: dalla vittoria playoffs degli Spurs al successo dei Rockets.

Continua la regular season NBA nella bolla di Orlando, con altre sei partite giocate nella notte, tra risultati a sorpresa e conferme. L’inedita regular season NBA, si sta chiudendo con un’intensa lotta ad Ovest per l’ultima piazza valevole per i playoffs. Andiamo quindi a vedere cosa è successo stanotte sul parquet del Walt Disney Resort.

Il primo match disputato durante la domenica NBA è stato quello tra Brooklyn Nets e Washington Wizards. Le due compagini della Eastern Conference si trovano in due situazioni differenti, con i Nets già certi dei playoffs ed i Wizards alla ricerca di una rimonta in extremis per giocarsi almeno lo spareggio. Nella notte però non c’è stata storia, con i Nets che si sono imposti grazie ai 22 punti con 15 rimbalzi di Jarrett Allen.

A seguire c’era la partita tra Boston Celtics e Portland Trail Blazers. Dopo un ottimo primo tempo, in cui i biancoverdi hanno accumulato un massimo vantaggio di 24 punti, i Blazers sono tornati alla carica, recuperando il gap nel terzo quarto. Alla fine però i Celtics sono riusciti comunque a portare a casa la vittoria, con il duo Brown-Tatum che ha totalizzato 64 punti (30 Brown, 34 Tatum).

Poi sono scesi in campo nella bolla di Orlando, i San Antonio Spurs contro i Memphis Grizzlies. Un match cruciale per gli speroni, che sono riusciti a portare a casa una vittoria di misura grazie ai 21 punti con 10 rimbalzi di Dejounte Murray. Se la stagione finisse oggi, gli Spurs giocherebbero il play-in per l’accesso ai playoffs, proprio contro i Grizzlies.

NBA, i risultati della notte: i Rockets sono un rullo compressore, battuti anche i Bucks

Il quarto incontro della notte NBA ha visto protagonista la sfida tra i Sacramento Kings e gli Orlando Magic. La franchigia californiana era alla disperata ricerca di una vittoria per rimanere attaccata al treno playoffs. I ragazzi di Luke Walton però hanno subito un dominante Nikola Vucevic, che con 23 punti ed 11 rimbalzi ha guidato i padroni di casa alla vittoria. Così adesso i Magic occupano la settima pizza nella Eastern Conference.

Il quinto e penultimo incontro della notte era anche il più atteso. Stiamo parlando della sfida tra Houston Rockets e Milwaukee Bucks. Una sfida ricca di stelle tra le due contender, con da una parte James Harden e Russell Westbrook, e dall’altra Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton. Sono stati i Rockets ad avere la meglio con una super performance di Russell Westbrook da 31 punti, 6 rimbalzi ed 8 assist.

Infine la serata del basket NBA si è conclusa con l’incontro tra Phoenix Suns e Dallas Mavericks. E’ stata la franchigia dell’Arizona a conquistare la vittoria al fotofinish, grazie ai 30 punti di Devin Booker. Ai Mavericks non basta un sontuoso Luka Doncic da 40 punti, 8 rimbalzi ed 11 assist.

L.P.

