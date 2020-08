Si è spento all’età di 80 anni l’ex calciatore Sergio Tenente. In Serie A ha vestito le maglie di Milan, con cui ha vinto uno scudetto, e Roma.

Lutto in casa Ac Milan, dopo la morte dell’ex calciatore Sergio Tenente. Il centromediano vinse un campionato con i rossoneri nella stagione 1961-62, allenato dal leggendario Nereo Rocco. Tenente è venuto a mancare durante la giornata di ieri all’età di 80 anni. Ad ufficializzare la notizia ci ha pensato proprio il Milan, augurando le condoglianze alla famiglia dell’ex calciatore triestino. Durante la sua carriera, Tenente non ha indossato solamente la maglia del Milan, ma riuscì a vestire anche i colori giallorossi della Roma.

Nel tweet di condoglianze della società di via Turati, possiamo leggere: “È venuto a mancare Sergio Tenente, rossonero Campione d’Italia nel 1961/62. Ai suoi cari va l’abbraccio di tutto l’#ACMilan“. Andiamo quindi a ripercorrere la carriera del centromediano scomparso nella giornata di ieri.

Si spegne Sergio Tenente: la carriera dell’ex calciatore

Per chi l’ha visto giocare ai tempi, Sergio Tenente era un terzino dotato di grande senso della posizione e fisicità. Nei primi anni della sua carriera, si mise in mostra con la maglia della sua città, la Triestina, tanto da trasferirsi subito alla Roma, dove rimase per ben due stagioni.

Dopo l’esperienza giallorossa, Tenente si trasferì per una stagione all’Ascoli, in Serie C, per poi fare il grande salto all’Ac Milan. Proprio con la maglia rossonera, Tenente trovò il grande Nereo Rocco in panchina, che portò il calciatore triestino a vincere il suo primo ed unico scudetto.

Dopo la vittoria del tricolore, il terzino scese nuovamente di categoria, andando all’Alessandria in Serie B. Successivamente seguirono le esperienze al Como e nuovamente il Milan, prima dell’ultima stagione con la maglia del Siracusa. Il calciatore triestino, infatti si ritirò dopo la stagione 1966-67 all’età di 27 anni.

