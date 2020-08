All’età di 83 anni è morto l’ex Premio Nobel John Hume: fu fondamentale nel riportare la pace nel Nord dell’Irlanda

Ad 83 anni si è spento John Hume, ex leader del partito socialdemocratico e laburista del Nord Irlanda, che vinse, insieme a David Trimble, il Premio Nobel per la Pace nel 1998 grazie al fondamentale ruolo nei negoziati tra cattolici indipendentisti e protestanti mettendo fine a trent’anni di guerra civile in cui sono state oltre 3 mila le persone a perdere la vita.

“John è stato un gigante della politica, leader visionario che ha rifiutato il futuro come ripetizione del passato. E’ stato epico per la pace nel Nord Irlanda. Verrà sempre giustamente ricordato”, queste le parole di Tony Blair che così lo saluta.

John Hume e l’accordo del Venerdì Santo

L’accordo del Venerdì Santo, firmato a Belfast il 10 aprile del ’98, è uno dei più importanti processi di pace nell’Irlanda del Nord che ha visto un accordo tra i principali partiti del paese ed un’intesa internazionale tra il governo del Regno Unito e della Repubblica d’Irlanda. Grazie ad esso si è messa una pietra sui cosiddetti Troubles, una guerra civile svoltasi tra gli anni ’70 e ’90. Parte centrale nell’accordo sono state le questioni riguardanti la sovranità, i diritti civili e culturali, lo smantellamento delle armi, la smilitarizzazione, la giustizia e la polizia.

