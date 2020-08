E’ un lunedì strano dal punto di vista meteo, con l’arrivo del ciclone atlantico sulla penisola. Piogge e temporali cadranno su tutto il Nord Italia.

Questo primo lunedì di agosto registra i titoli di coda dell’asfissiante ondata di caldo africano. L’anticiclone, infatti, verrà scisso dall’arrivo del ciclone atlantico pronto a riportare piogge e temporali sulla penisola, rinfrescando anche l’aria. Così il meteo sarà stravolto dall’arrivo del ciclone, che prima colpirà il Nord Italia salvo poi estendersi su tutta la penisola.

Non cambia solamente la situazione nei cieli, ma anche a terra con i valori termici pronti a crollare di circa 10-15 gradi. Sarà quindi un inizio difficoltoso quello del mese di agosto, da sempre il mese estivo per antonomasia. Inoltre durante questo lunedì, non sono esclusi fenomeni estremi come nubifragi e grandinate, che potranno colpire soprattutto regioni come: Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Andiamo quindi ad osservare come sarà la situazione meteo sul nostro paese.

Meteo, arriva il ciclone atlantico: tanta instabilità sulla penisola

Il ciclone di origine atlantica, spezza così la situazione di bel tempo presente sulla penisola. L’anticiclone sarà spazzato via dalle freddi correnti provenienti da ovest, con un ritorno di instabilità e forti fenomeni. Una situazione che per ora riguarderà solo il settore settentrionale. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nella giornata odierna, analizzando la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia, già dalle prime ore del mattino, vedremo una giornata marchiata dall’instabilità. Le piogge sveglieranno la popolazione su gran parte del settore, con temporali e rovesci che scenderanno dalle Alpi e dalle Prealpi per poi arrivare sulle regioni sottostanti. Di conseguenza scenderanno anche le temperature, con massime tra i 27 ed i 31 gradi.

Mentre invece, sulle regioni del Centro Italia, le prime piogge inizieranno a toccare l’Emilia-Romagna. Tutta la regione sarà presa di mira dalle precipitazioni a partire dal mattino. Mentre sul resto del settore continueranno a resistere condizioni di bel tempo. In serata però, le piogge scenderanno anche su Toscana, Umbria e Marche. Anche qui avremo temperature in calo con massime dai 31 ai 35 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia continuerà a resistere l’anticiclone. Qui infatti si rinnoverà una nuova giornata segnata dal bel tempo, con un sole battente su tutte le regioni. Al momento, inoltre, non sono previste precipitazioni su tutto il Meridione, con le temperature che restano stazionarie e con valori massimi tra i 32 e 36 gradi.

