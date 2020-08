Con un doppio trailer ufficiale sui propri canali social, EA Sports ha comunicato la partnership con due top club italiani su FIFA 21

Da ormai tantissimi anni, va avanti una guerra senza fine tra gli appassionati dei due titoli calcistici per eccellenza: FIFA e PES. A livello di grafica, ormai, non c’è più tanto da discutere. Il livello raggiunto è molto alto, quasi paragonabile alla realtà. Anche parlando di giocabilità, si tratta più che altro del gusto dei giocatori.

A fare la differenza, perciò, sono le esclusive. Per anni, il titolo di Konami è stato bersagliato a causa delle poche licenze a sua disposizione, ma nell’ultimo periodo sta rimediando. Ancora celebre la firma con la Juventus, che ha portato FIFA ad avere tra le proprie squadre il Piemonte Calcio. Proprio il titolo di EA Sports, intanto, ha annunciato poco fa – con due trailer pubblicati sui propri canali social – di aver siglato una partnership con due top club italiani, che saranno in esclusiva su FIFA 21.

FIFA 21, Milan e Inter saranno esclusive EA Sports

È la notizia che tanti appassionati stavano aspettando: su FIFA 21, Milan e Inter saranno utilizzabili in esclusiva. Un grave smacco nei confronti di PES, che dovrà fare a meno anche del mitico stadio San Siro. La collaborazione, ufficializzata tramite un doppio trailer sui social, sta facendo parecchio discutere, alimentando ancor di più la diatriba tra i due titoli calcistici per eccellenza. Come testimonial della partnership, EA ha scelto delle figure d’eccellenza per i due club meneghini: Kakà e Zanetti.

All’interno dei due mini video, si possono vedere alcune leggende delle due squadre: da Eto’o a Zanetti, passando per Maldini e lo stesso Kakà. Ma non è finita qui. Come già succedeva in passato, anche il prossimo anno gli appassionati del videogioco potranno utilizzare le cosiddette “Icon”, ossia i giocatori che hanno fatto la storia del calcio.

