Un velo che copre a malapena le sue curve, Elettra Lamborghini manda in tilt i social con un solo post su Instagram: è atomica

A breve il matrimonio tra Elettra Lamborghini ed Afrojack, attesissimo per il 6 settembre addirittura in diretta TV su Canale 5. Intanto che arriva il “giorno del sì”, la Queen del Twerk non la smette di far sognare i propri follower su Instagram. Per promuovere la sua collezione d’abiti, Elettra ha pubblicato una serie di foto strabilianti.

In attesa del matrimonio quindi, la cantante bolognese si scatena senza alcun limite. L’Elettra Lamborghini Collection regala solo gioie agli amanti degli outfit particolari, ancor più a chi ama questi abiti indosso alla Queen.

Elettra Lamborghini, atomica su Instagram

Un velo che non è proprio quello dell’abito del matrimonio, ma trasparente abbastanza da far sognare tutti i follower. Una fascia sul seno che lascia intravedere i due nipple (piercing al capezzolo, ndr) della Queen del Twerk che si approssima alle nozze con Afrojack, DJ olandese.

Se il seno lascia sognare tanti, il velo che copre il lato B è talmente trasparente da non lasciare alcuno spazio alla fantasia. È tutto in bella vista. “Angelica”, scrive la cantante bolognese ed in effetti con uno scatto del genere sembra proprio di essere in paradiso.