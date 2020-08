Stagione 2019/20 di Serie A giunta al termine, DAZN nella persona di Diletta Leotta saluta il campionato con i migliori ricordi della giornalista

Un saluto che è soltanto un arrivederci quello di Diletta Leotta alla Serie A. Conclusa la stagione 2019/20 la giornalista sportiva dà uno sguardo al campionato con nostalgia per i bei momenti passati sul prato verde. Grazie alla nuova piattaforma di streaming DAZN, con cui la Lega Serie A ha un contratto fino al 2023, Diletta ha potuto girare tutti i campi d’Italia.

Una stagione piuttosto atipica quella appena giunta al termine. Causa Covid-19, infatti, è stato portato a conclusione un campionato senza pubblico sugli spalti, con protocolli rigidissimi per la salvaguardia della salute di tutte le società. Non privo di polemiche, con il nono scudetto di fila della Juventus e con la retrocessione di Lecce, Brescia e SPAL.

Diletta Leotta, il meglio sui campi d’Italia

Anche Diletta Leotta, causa lockdown è stata a casa. L’interruzione del campionato, infatti, ha creato problemi anche alla bellissima giornalista che ha passato 2 mesi e mezzo in casa, senza poter calpestare il prato verde. Con una certa nostalgia per questa stagione ormai andata, ma con un occhio rivolto alla prossima, Diletta Leotta ha pubblicato una serie di scatti per rivivere la sua stagione in Serie A con DAZN. Federico Balzaretti e Dario Marcolin due dei protagonisti delle sue storie, nonché colleghi con cui ha condiviso tutti i campi d’Italia.

Un saluto rivolto al campionato che è andato ed un benvenuto al prossimo campionato. La stessa giornalista sarda si augura di poter rivivere tutte le emozioni dal campo con la piattaforma DAZN e poter riavere il pubblico allo stadio quanto prima.

