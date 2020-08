Una mise animalier che fa sognare i milioni di fan di Diletta Leotta, outfit perfetto per le sinuose forme della giornalista di DAZN

I profili social di Diletta Leotta sono garanzia. L’ennesima Instagram story fa sognare i migliaia di fan che puntualmente aggiornano il profilo social della bellissima giornalista sarda. Dopo una serie di foto e video per celebrare il nostalgico arrivederci alla Serie A, la bellissima Leotta torna su Instagram per mostrarsi con un magnifico abito.

Mise animalier, leopardata per la giornalista sarda. Un abito lungo che mette in risalto le sue sinuose forme, con uno scollo che lascia sognare tutti i suoi fan. Un corpo perfetto su cui si adagia comodamente un bellissimo vestito, lungo, perfetto per la location in cui si trova. Proprio su Instagram infatti, Diletta si mostra in un bellissimo prato verde, questa volta non di un campo da calcio.

Diletta Leotta, che outfit su Instagram

Posa elegante, vestito perfettamente adagiato sul corpo, una fantasia leopardata che fa impazzire tutti i follower che hanno visto le Instagram stories di oggi della bellissima giornalista sarda. Diletta Leotta non è nuova a questo tipo di outfit, spesso indossa abiti lunghi ed eleganti. L’ultimo indossato, però, oltre ad una fantasia animalier, presenta anche un vistoso scollo che mette ben in risalto le forme della giornalista DAZN.

Dalla fine della sua relazione con King Toretto – nome d’arte del pugile Daniele Scardina – Diletta non si è mai mostrata poco sorridente, anzi. È ancora più attiva sui social, forse in cerca di un altro nuovo amore oppure soltanto per tenersi in contatto con tutti coloro che la amano.

