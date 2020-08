Il governo presenterà nella giornata di giovedì, un bonus da 3 miliardi per far ripartire i consumi dopo la crisi economica scatenata dal coronavirus.

Spunta una novità per far ripartire i consumi nel nuovo decreto da venticinque miliardi che dovrebbe essere presentato nella giornata di giovedì. Si tratta di un bonus del valore di due miliardi. La misura ha lo scopo di rilanciare i consumi nel settore della ristorazione e in quello dell’abbigliamento e degli elettrodomestici. Il provvedimento è stata oggetto di una riunione che il Tesoro ha tenuto nella giornata di domenica. Dalle prime indiscrezioni, sembra che questo bonus proverà inoltre ad incentivare gli acquisti tramite le carte di credito e i bancomat. Una decisione presa allo scopo di favorire la tracciabilità delle transazioni e combattere l’evasione fiscale. Questa misura era in realtà già stata prevista nell’ultima legge di Bilancio e si sarebbe dovuta attivare quest’anno con l’obiettivo di dare il via all’erogazione del bonus nel primo mese del 2021.

Bonus 3 miliardi, la Bellanova chiede che venga incentivato l’acquisto di prodotti italiani

L’epidemia di coronavirus aveva però bloccato tutto. I settori commerciali che saranno compresi in questo bonus da tre miliardi non sono però ancora stati definiti. Preso atto dell’emergenza economica in cui ci troviamo, il bonus è stato poi modificato ed è diventato un vero e proprio rimborso della spesa sostenuta che verrà accreditato al consumatore direttamente sul suo conto corrente. Il Ministro ai Beni Culturali Dario Franceschini ha proposto di fare in modo che questa misura contribuisca anche a far ripartire economicamente tutte quelle città che a causa dello smart working si sono rapidamente spopolate provocando un drastico calo dei consumi. La Ministra Bellanova ha invece suggerito di fare in modo che questo bonus incentivi l’acquisto di prodotti italiani per dare una scossa all’economia interna. Infine, il decreto che verrà presentato giovedì, prevede circa dieci miliardi per il rinnovo della cassa integrazione.

