Covid-19 ad Hong Kong, situazione in leggero miglioramento. Nelle ultime 24 ore, la colonia britannica ha registrato 80 nuovi casi

Anche in Asia, il Covid-19 continua ad essere un problema serio. I numeri relativi alla pandemia sono ben lontani dal periodo più buio, ma guai ad abbassare la guardia. Le scorse settimane, ad Hong Kong, hanno fatto registrare alcuni dati preoccupanti per il ministero della Sanità.

Nelle ultime 24 ore, riporta la Cnn, la situazione è leggermente migliorata. Sono infatti 80 i nuovi casi di Coronavirus. Per la prima volta nelle ultime due settimane, spiega l’Ansa, il numero di contagi scende sotto i 100 totali. Inoltre, le nuove infezioni sarebbero state trasmesse tutte a livello locale. Preoccupa invece il numero dei decessi: altri 2 nelle ultime 24 ore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Israele, sventato un attacco a confine con la Siria

Covid-19, ad Hong Kong elezioni rinviate al 2021

Nonostante la situazione sia in miglioramento, Hong Kong si vuole tutelare. Nella colonia britannica si sarebbe dovuti andare al voto il 5 settembre 2020 ma, a causa dell’emergenza Covid-19, la governatrice Carrie Lam ha annunciato pochi giorni fa il rinvio alla stessa data, ma nel 2021. Durante una conferenza stampa, Lam ha spiegato come si sia trattato della: “Scelta più difficile da prendere, ma necessaria considerando la grave situazione vissuta dalla città“.

Una decisione che era già nell’aria, considerando la chiusura della città. Così come erano nell’aria le conseguenti proteste dei manifestanti, che da tempo si lamentano per un cambio di rotta al governo. Diversi di loro si sono riuniti nelle piazze, nonostante il blocco anti Coronavirus. Come spiegato dalla governatrice Carrie Lam, anche da Pechino è arrivato il supporto alla decisione di spostare le elezioni al 2021.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus mondo, raggiunti i 18 milioni di casi: oltre 687mila decessi

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24