Covid-19, chiuso stabilimento balneare a Fregene a causa di un contagio: la decisione definitiva è arrivata proprio in queste ore. Arrivano, dunque, altre pessime notizie per le tantissime persone che si trovano attualmente in vacanza.

Arrivano altre pessime notizie per le tantissime persone che si trovano attualmente in vacanza. Il Covid-19, infatti, continua a circolare tra la gente e bisogna fare particolare attenzione anche al mare. Ne sanno qualcosa a Fregene, centro balneare situato sulla costa tirrenica a circa 30 chilometri da Roma, dove nelle scorse ore è stato chiuso uno stabilimento. La sorprendente decisione arriva in seguito alla positività di una persona, che nei giorni scorsi ha frequentato proprio lo stabilimento balneare ‘Levante’.

Covid-19 a Fregene, chiuso stabilimento balneare

A comunicare la chiusura dello stabilimento balneare di Fregene è in queste ore l’Unità di Crisi della Regione Lazio. Ma non è finita qui: la Asl Roma 3, infatti, ha già avviato un’indagine epidemiologica per rilevare le persone che sono venute a contatto con la persona risultata alla fine positiva.

Ecco quanto dichiarato in tal senso dal sindaco di Fiumicino, Esterino Montino: “Allo stabilimento Levante di Fregene c’è da registrare la positività di una persona, che ha portato all’immediata chiusura della struttura. E’ una situazione da monitorare con estrema attenzione, non a caso la Asl ha già avviato una importante indagine epidemiologica. C’è grande attesa per i risultati, che ci verranno comunicati direttamente a fine indagine“.

