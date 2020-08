Covid-19, bollettino del 3 agosto: diminuiscono i contagi, 12 morti come comunicato proprio in questi istanti dalla Protezione Civile.

Il Covid-19 continua a mietere vittime in Italia e nel mondo, anche se i numeri nel nostro paese sono in costante diminuzione rispetto a qualche mese fa.

Nella giornata di oggi 3 agosto – secondo quanto comunicato pochi istanti fa dalla Protezione Civile – si registrano 159 contagiati, 12 persone morte e 129 guariti. Sono stati effettuati 24mila tamponi nel nostro paese, mentre sono 5 le regioni che non presentano nuovi positivi al Coronavirus. Si tratta di Marche, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Valle d’Aosta e Basilicata.

Covid-19, chiuso stabilimento balneare a Fregene

Intanto a Fregene, noto centro balneare situato sulla costa tirrenica in provincia di Roma, hanno deciso di chiudere lo stabilimento ‘Levante’. La decisione definitiva arriva in seguito alla positività di una persona, che di recente aveva frequentato proprio lo stabilimento balneare in questione. La Asl del capoluogo laziale ha avviato immediatamente un’indagine epidemiologica per capire chi è entrato in contatto con la persona positiva. Seguiremo con grande attenzione l’evolversi della vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso delle prossime ore.

