Coronavirus, Speranza: “Novità sul distanziamento in aereo”. Il ministro della Salute ha confermato che il Cts sta per varare un nuovo piano per la sicurezza dei voli

Dopo i mesi di lockdown e con l’arrivo della stagione estiva, anche i voli sono tornati ad operare, almeno all’interno del territorio europeo. Con le vacanze, anche per chi predilige rimanere in Italia, l’aereo rimane una delle opzioni più semplici per raggiungere ad esempio le isole maggiori. L’aeromobile e gli aeroporti rimangono però tra i luoghi più pericolosi dall’inizio della pandemia di Covid-19. Il passaggio di molte persone in uno spazio ristretto e la necessità di trascorrere diverse ore all’interno della stessa carlinga, pongono un elevato rischio di contagio. Al di là dell’uso delle mascherine, mantenuto obbligatorio da tutti i vettori di riferimento e del controllo della temperatura prima dell’imbarco, anche il distanziamento continua ad essere una delle misure più efficace, se non l’unica in grado di scongiurare infezioni.

Coronavirus, Speranza: “Il Cts sta lavorando sul distanziamento in aereo”

Il ministro della Salute Roberto Speranza, a margine della presentazione dei risultati dei test sierologici, ha risposto così alle domande sul numero massimo di passeggeri sugli aerei.

“Il Comitato tecnico scientifico sta lavorando sul distanziamento all’interno degli aerei. Mi sono già espresso fermamente su questo in precedenza e credo sia un aspetto molto importante su cui intervenire“.

Proprio nell’ultimo periodo era tornato d’attualità il tema dei passeggeri all’interno dei treni, dopo il via libera di Italo e Trenitalia al ritorno alla capienza massima. Una polemica che ha visto schierarsi sul lato contrario proprio gli esperti del comitato tecnico scientifico, che ritengono troppo rischioso eliminare la distanza minima di un metro a bordo dei convogli.

