Non si arresta l’emergenza Coronavirus nel mondo, con oltre 18 milioni di casi di positività. Sale a 687mila il numero dei decessi totali.

Tiene ancora banco l’emergenza Coronavirus nel mondo, con un continuo salire di nuovi casi di positività e di decessi causati dalla pandemia. Una vera e propria situazione di allerta, specialmente in paesi come Usa, Brasil ed India ancora in piena prima ondata. Infatti ad oggi, gli Usa e l’America Latina sono ancora in piena emergenza, con numeri preoccupanti specialmente per quanto riguarda i decessi.

Inoltre, stando agli ultimi bollettini, il ritmo della pandemia è tornato ad accellerare. Infatti stando ai numeri riportati dall’Oms (Organizzazione mondiale della Sanità) ad oggi il numero dei decessi è salito a 687mila unità. Inoltre molti paesi non hanno gli strumenti per rilevare la pandemia, una situazione che purtroppo non permette di controllare l’espansione del virus nel mondo.

Coronavirus nel mondo: altri 47mila nuovi contagi negli Usa

Come abbiamo ampiamente anticipato, uno dei paesi più colpiti dalla pandemia sono proprio gli Stati Uniti d’America. Infatti rimangono alti i dati del contagio negli Usa, con l’ultimo bollettino del ministero che ha fatto segnalare 47mila nuovi casi di Covid-19. Nonostante l’invito di Trump ad indossare la mascherina, non ci sono state restrizioni per la popolazione, una scelta che ha favorito il propagarsi della pandemia. Inoltre nelle ultime 24 ore ci sono stati ben 515 decessi causati dal virus.

Ma la situazione resta preoccupante non solo negli Usa, ma anche in India. Nella popolosissima nazione indiana, sono ben 1.8 milioni i contagi totali a cui si vanno ad aggiungere oltre 38mila vittime. Un’emergenza messa in risalto anche dagli ultimi bollettini medici, che riportano ben 53mila nuovi casi solamente nelle ultime 24 ore. Inoltre sempre durante la giornata di domenica sono stati registrati 373 nuovi decessi.

Stessa situazione d’emergenza anche in Messico. Infatti il paese centramericano ha raggiunto quasi quota 440mila contagi (439.046). Nel paese latino americano rimane alto anche il numero di contagi giornalieri, con ben 4.853 nuovi casi in solamente 24 ore. Ad oggi il Messico resta il sesto paese più colpito dalla pandemia.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Estera, CLICCA QUI !

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24