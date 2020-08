Calciomercato Roma: Pallotta ha deciso, è la settimana buona per la cessione della società anche se in serata la vicenda si è tinta di giallo

Calciomercato Roma, mai come in questo momento James Pallotta sembra deciso a mollare e cedere la proprietà. Un unico indiziato, Dan Friedkin che da mesi lo pressa e lo insegue per avere una risposta definitiva e poter cominciare a lavorare sul suo progetto. E la settimana che sta per comijnciare potrebbe essere quella decisiva per la vendita.

Lo conferma ancfhe Tuttomercatoweb.com che parla anche di cifre. Fino a qualche settimana fa Pallotta non aveva nessuna intenziomne di scendere sotto la sua valutazione complessiva di 800 milioni di euro per tutto il pacchetto. Ora però l’accordo potrebbe essere trovato per una cifra inferiore, pari a 600 milioni di euro. Su questa base le due parti torneranno a trattare per chiudere in tempi relativamente brevi, di certo prima che la nuova stagione cominci.

Una cifra simile a quella che aveva anticipato ieri ‘Il Messaggero’: 490 milioni per rilevare le quote e altri 85 milioni da versare alla voce aumento di capitale. Però c’è chi come Baldini e Baldissoni sta trattando con altri possibili acquirenti, anche se sembra una mossa per far alzare il prezzo. C’è una data limite però che è il 12 agosto: entro quel giorno scade il termine per garantire le fideiussioni per l’iscrizione al campionato e l’attuale proprietà vuole fare prima.

Roma,spunta anche un’offerta dal Kuwait ma Pallotta lci ride sopra

In serata però la cessione della Roma ha scritto un nhuiovo capitolo, inatteso. Fahad Al-Baker, uomo d’affari kuwaitiano, con un tweet ha annunciato di voler rilevare la Roma. “Ora posso confermare di aver presentato un’offerta a James Pallotta per l’acquisizione dell’AS Roma, attraverso il mio intermediario Alharit Alateeqi. Stiamo aspettando la risposta di Pallotta”.

I can “now” confirm that we have submitted an offer to Mr. Pallotta for the aquasition of AS Roma through my mandate Mr. Alharith Alateeqi. We are waiting for the response from Mr. Pallotta to hopefully accept our proposal. #AS Roma#Roma#Kuwait — فهد عبدالرحمن البكر (@fahadalbaker1) August 2, 2020

A stretto giro però è anche arrivata la risposta del numero uno giallorosso, riportata dal giornalista Filippo Biafora (‘Il Tempo’) su Twitter. “Un tweet esilarante. Non è che hanno fatto un’offerta a un altro Pallotta?”. A leggerla così, quindi, c’è solo una trattativa in ballo e i tifosi aspettano una risposta.