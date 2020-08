Calciomercato Juventus: Douglas Costa potrebbe andar via da Torino, ad annunciarlo proprio il tecnico a lui molto interessato

La Serie A 2019/2020 è terminata appena ieri ed ora le squadre, comprese quelle impegnate nelle coppe europee le prossime settimane, inizieranno con più impegno a studiare il mercato per la prossima stagione. Tra queste in primis la Juventus che vorrà ancora una volta rinforzarsi per continuare a vincere. Alcuni acquisti, però, potrebbero arrivare grazie a qualche cessione.

Uno dei calciatori pronti a lasciare Torino potrebbe essere Douglas Costa. Il brasiliano piace particolarmente a Sarri che, allo stesso tempo, si è arreso al fatto che il calciatore è propenso a continui infortuni. Per tale motivo potrebbe dare l’ok alla cessione. Intanto a farsi pubblicamente avanti ai microfoni di Tuttosport è Fabio Cannavaro, tecnico del Ghuangzhou Evergrande, che ha affermato: “Mi porterei Buffon ovunque, ma qui il regolamento impone di avere portieri locali. Per questo Douglas Costa che, quando è al top, è fantastico”.

Calciomercato Juventus, niente Alaba: il Bayern si oppone

La Juventus per rinforzare la difesa era pronta al gran colpo dalla Bundesliga, si tratta di Alaba del Bayern Monaco che è anche nel mirino dell’Inter. L’austriaco, in grado di giocare sia a sinistra che al centro, però rimarrà un calciatore bavarese.

Karl-Heinze Rummenigge, CEO del club tedesco, ai microfoni della BILD ha chiuso ad ogni possibilità: “Io e Salihamidzic abbiamo già detto a David che è molto importante per noi, oggi e per il futuro. Noi desideriamo prolunghi il contratto e che chiuda con noi la sua carriera”. Ora per la sinistra c’è la possibilità che Luca Pellegrini, di ritorno dal prestito al Cagliari, rimanga a Torino la prossima stagione.

