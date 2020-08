Calciomercato Inter, trovato l’accordo con il campione: resta a Milano. Dopo una lunga trattativa Marotta e Ausilio hanno strappato il sì per la prossima stagione

Un periodo delicato in casa Inter dopo lo sfogo di Conte seguito alla vittoria in casa dell’Atalanta. Nell’ultima giornata di Serie A, il tecnico leccese si è voluto togliere dei sassolini dalle scarpe e ha sparato a zero contro la società. Una mancanza di protezione nei suoi confronti e nei riguardi dei giocatori, questo almeno secondo le dichiarazioni pubbliche, ma forse anche qualcosa di più profondo dietro. Proprio oggi infatti, Conte ha avuto una lunga telefonata con il presidente Steven Zhang. Un colloquio cordiale ma fermo da ambo le parti. Il dirigente cinese non ha apprezzato il duro sfogo del mister, così come l’ex allenatore della Juventus ha chiesto uno sforzo maggiore per accorciare il gap nei confronti della “Vecchia Signora“. A quanto pare le richieste sono state accettate e il primo effetto si vede sul riscatto di Alexis Sanchez.

Calciomercato Inter, trovato l’accordo con lo United: Sanchez resta a Milano

Marotta e Ausilio sono riusciti nell’impresa di trovare un accordo sia con Sanchez che con il Manchester United, per consentire all’attaccante sudamericano di rimanere a Milano. Il cileno è stato inserito nella lista dell’Europa League e sarà a disposizione per la sfida di mercoledì sera contro il Getafe.

Il Manchester United non aveva concesso il semplice allungamento del prestito (come successo con la Roma per Smalling) ma aveva la volontà di liberarsi di un pesantissimo ingaggio a doppia cifra. Qui è stato trovato il punto d’incontro della trattativa. L’Inter firmerà con Sanchez un accordo triennale da 7 milioni di euro a stagione più bonus, mentre il giocatore arriverà alla risoluzione consensuale del contratto con gli inglesi, facendo pagare ai nerazzurri una piccola somma di conguaglio.

Una mossa significativa sul mercato, visto che il numero 7 era una precisa richiesta di Conte e uno dei migliori in questa parte di stagione post lockdown.

