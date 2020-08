I Carabinieri sequestrano in calabria un essiccatoio industriale di marijuana. Sequestrate oltre 7mila piantine, dal valore di 3 milioni di euro.

Continuano le operazioni in Calabria da parte dei Carabinieri, che questa mattina hanno sequestrato un essiccatoio industriale di marijuana. L’operazione è un altro duro colpo nella Piana di Gioia Tauro. A compiere l’operazione, infatti, ci hanno pensato i Carabinieri del corpo della Compagnia di Taurianova. Il sequestro delle forze dell’ordine è avvenuto durante un ordinario rastrellamento dell’area rurale di Contrada Torre Lo Schiavo.

Durante i controlli di routine, le fiamme d’argento hanno notato un vecchio capannone in disuso. Incuriositi dal forte odore di marijuana proveniente dal capannone, i carabinieri si sono addentratati nello stabilimento, scoprendo così l’enorme fabbrica di marijuana. Una volta entrati nel capannone, i carabinieri hanno scoperto un essiccatoio industriale di cannabis, con centinaia fili di spago attaccati a delle intelaiature di ferro. Così le piantine venivano fatte essiccare, prima di essere rivendute illegalmente.

Calabria, maxi sequestro di marijuana a Gioia Tauro: l’operazione dei carabinieri

Dopo la clamorosa scoperta delle forze dell’ordine di Taurinova, i carabinieri hanno preso in sequestro la bellezza di 7mila piantine di marijuana dal valore di oltre 3 milioni di euro. Secondo le prime indiscrezioni, il quantitativo sequestrato equivale a ben 350 kg di marijuana. Inoltre la sostanza stupefacente sequestrata è stata subito trasferita ai Ris di Messina, che analizzeranno il prodotto.

I Carabinieri del corpo di Taurinova svolgeranno tutti gli accertamenti del caso per le successive analisi tossicologiche. Adessi le fiamme d’argento sono a lavoro per individuare chi c’era dietro al capannone, ed a quale cosca della ‘Ndrangheta apparteneva lo stabilimento. Inoltre, l’operazione rientra nei continui controlli dei carabinieri per estirpare il problema dello spaccio di stupefacenti nella zona di Gioia Tauro.

L.P.

