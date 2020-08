Brindisi, 52enne ustionato con l’acido: stava litigando con la moglie. La donna è stata arrestata mentre l’uomo è ricoverato in ospedale in gravi condizioni

Un grave fatto di cronaca è stato registrato nella giornata di oggi in quel di Brindisi. Un uomo di 52 anni ha riportato l’ustione dell’80% della pelle del corpo a causa del contatto con l’acido muriatico. L’uomo stava litigando con la moglie in strada, quando la situazione è letteralmente degenerata.

I due si trovavano in auto quando per un motivo ancora non precisato, la donna è andata su tutte le furie tirando fuori il pericoloso liquido e scagliandolo contro il marito.

L’uomo si è recato all’interno di uno dei negozi della zona per chiedere aiuto ed è stato prontamente soccorso. Dopo l’arrivo dell’ambulanza è stato trasportato in ospedale con ferite piuttosto gravi.

Brindisi, 52enne ustionato con l’acido: la responsabile è la moglie

Le forze dell’ordine giunte sul posto, hanno arrestato la moglie, trasportandola in ospedale per curare le ferite riportate sulle mani.

Nonostante l’iniziale interrogatorio della polizia, la donna di 51 anni, non ha voluto raccontare il movente di tale folle gesto.

Alcuni passanti, poco dopo le 19, avevano notato gli animi esagitati dei due, che stavano litigando all’interno della loro automobile, nel rione Commenda di Brindisi.

Dopo una serie di insulti verbali la moglie è passata ai fatti, tirando fuori l’acido muriatico e causando danni all’80% del corpo dell’uomo. L’accusa è di tentato omicidio.

