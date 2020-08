Il ministro Dario Franceschini ha annunciato che i bonus vacanze hanno superato quota un milione di erogazioni: ad usarlo, per ora, 140mila famiglie

Come annunciato dal ministro Dario Franceschini, il bonus vacanze ha superato quota un milione di erogazioni e di questi, 140 mila già spesi in hotel, bed and breakfast o campeggi.

Ricordiamo che il contributo, per i nuclei familiari con ISEE fino a 40 mila euro, è di massimo 500 euro e può essere utilizzato presso alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Lo si può spendere dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Per ottenerlo è necessario che un componente della famiglia sia in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettonica).

L’incentivo per il suo 80% viene fruito come sconto immediato, mentre il restante 20% può essere scaricato come detrazione di imposta nel corso della dichiarazione dei redditi.

Bonus Vacanze, le regioni con il maggior utilizzo

“Le strutture che aderiscono a quest’iniziativa continuano ad aumentare. I numeri, sempre più in crescita, dopo solo un mese segnano più di un milione di bonus per un valore di 450 milioni. Di questi, sono stati immessi 60 milioni di euro”, ha affermato Franceschini.

Le regioni in cui, fino ad ora, è stato maggiormente usufruito sono l’Emilia Romagna, la Puglia e la Toscana. In queste tre regioni il bonus è stato utilizzato per più di un terzo del totale. Soprattutto in Emilia Romagna è stato speso il 16% dei bonus per oltre 9,5 milioni di euro. In Puglia il 10% per un valore di oltre 6 milioni di euro. Infine, in Toscana siamo sul 7% per un totale di più di 4 milioni di euro.

Superato in questo momento il milione di #bonusvacanze. 1.000.088 già erogati e oltre 140.000 già spesi in hotel, B&B, campeggi. Un modo efficace per sostenere le imprese turistiche e le famiglie italiane. Ma anche in vacanza occorrono prudenza e rispetto delle regole! pic.twitter.com/eYEieuyuCS

— Dario Franceschini (@dariofrance) August 2, 2020