I social non mentono, i fan speranzosi spulciano ogni tanto il profilo della coppia: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme?

Una delle coppie più amate dello spettacolo italiano è quella tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Lo showman napoletano e la showgirl argentina si sono lasciati non appena terminato il lockdown, ammesso e non concesso che fossero già separati in casa, senza possibilità di muoversi. Non appena, infatti, gli spostamenti tra regioni sono stati concessi, Stefano è volato a Napoli. Presumibilmente il conduttore era negli Studi Rai di Napoli per le puntate di Made in Sud, ma le bella Belen è rimasta su a Milano.

Tantissimi i motivi vociferati su una loro rottura, ancor di più le persone accostante a loro: Mariana Rodriguez, Alessia Marcuzzi, Gianmaria Antinolfi e per ultimo Michele Morrone.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Belen Rodriguez, duro sfogo della madre: “Basta con questo amore mio”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, di nuovo insieme?

Chiunque ha amato la coppia, bellissimi entrambi con un bellissimo figlio: Santiago. Chiunque vorrebbe un loro ritorno e chissà che non possa esserci, come c’è già stato in passato. Qualche speranza, la coppia De Martino-Rodriguez la dà attraverso i profili Instagram. A distanza di pochissimi giorni, infatti, entrambi hanno pubblicato una foto della Luna.

Anche le didascalie dei post lasciano viaggiare la fantasia dei fan: “Aspettando la Luna”, scrive De Martino. “Vieni con me?”, risponde la Rodriguez. Un indizio piuttosto schiacciante se si pensa che la showgirl argentina ha già piantato in asso anche l’imprenditore napoletano Antinolfi. Possibile si tratti solo di una coincidenza? Nel mondo del gossip le coincidenze non sono previste, tutto ciò che è un indizio, diventa automaticamente una prova. E, onestamente, chi non spera in un loro ritorno?

LEGGI ANCHE > > > Andrea Damante e Giulia De Lellis, di nuovo al capolinea: l’indiscrezione