Preferisce rimanere nell’anonimato il business man che ha pagato la sua nuova auto, una BMW utilizzando 11.000 dollari di monete

Come si racimolano 11.000 dollari di monete? Soltanto un business man cinese può dircelo. La storia ha dell’incredibile, ma è tutto vero. L’uomo un giorno ha deciso che era l’ora di cambiare auto, in particolar modo aveva puntato un modello di BMW da 400.000 yuan, vale a dire 60.000 dollari, poco più di 51.000 euro. Una volta racimolata la somma dell’acconto, l’uomo si è recato dal direttore vendite della BMW a Putian, nella provincia del Fujan, in Cina.

Ciò che il direttore si è trovato di fronte è una richiesta piuttosto unica: pagare l’acconto di 11.000 dollari in monete. Nonostante l’immensa fatica che ha impiegato dover contare tanti piccoli spicci, la richiesta è stata approvata senza troppe lamentele.

11.000 dollari in monete per una BMW

La concessionaria BMW a Putian, nella provincia del Fujan, non ha vissuto ore troppo serene e tranquille. Hanno trascorso gran parte del loro tempo a verificare che gli spicci raggiungessero la somma corretta da versare: 11.000 dollari. Nonostante l’immensa fatica, il lavoro è stato portato a termine. L’uomo dalla particolare richiesta è un imprenditore, ma nel suo tempo libero evidentemente ama collezionare monete di piccola taglia. Una volta che raggiungi 11.000 dollari, perché lasciarli come collezione? Acquista un’auto.

Se adesso vi state pentendo per ogni centesimo lasciato al supermercato, al bar o tutti quelli buttati per prendere un ascensore, piuttosto che utilizzare le scale, non disperate. 11.000 dollari in monete non si racimolano in breve tempo, non sarà mai troppo tardi per poter acquistare una BMW con delle monete.

