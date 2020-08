Scossa di terremoto di magnitudo 3.0 della scala Richter rilevato al confine tra Italia e Slovenia: la situazione

Una scossa di magnitudo 3.0 sulla scala Richter è stata rilevata dall’INGV di Roma (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) alle ore 18:04:54 italiane. Le coordinate geografiche dell’epicentro sono 46.27, 13.67: al confine tra l’Italia e la Slovenia. La scossa di terremoto è avvenuta a 9km di profondità, circa.

Individuati anche le città vicine: quelle entro 20km sono tutte in provincia di Udine. Drenchia, Grimacco, Savogna, Stregna, Pulfero e San Leonardo sono i comuni coinvolti, dai quali al momento non giungono particolari notizie in merito. Considerata la scarsa intensità del sisma non dovrebbero esserci gravi danni a cose o persone, se non soltanto un forte spavento per la terra che ha tremato sotto i loro piedi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Follia a Parma, straniero quasi provoca incidente a un treno

Terremoto al confine: la situazione

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha prontamente aggiornato la propria pagina di Twitter ufficializzando il terremoto e la sua intensità:

Non desta troppa preoccupazione il sisma in quanto per la scarsa intensità e la breve durata non ha in alcun modo danneggiato edifici e di conseguenza nessuna persona. Tuttavia, come si consueto, il sito dell’INGV ha segnalato tutti i comuni più vicini con almeno 50.000 abitanti. L’epicentro si trova infatti a 40km da Udine, che conta quasi 100.000 abitanti, 69km da Trieste con quasi 205.000 abitanti ed infine ad 85km da Pordenone che conta poco più di 50.000 abitanti.