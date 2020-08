Telecamera nello pneumatico, una idea davvero incredibile quella che ha avuto un ingegnere molto curioso che sta girando sul web.

La ruota è una delle invenzioni più vecchie della storia dell’umanità. Una di quelle tecnologie che hanno fatto la storia, quasi iniziandola. Un qualcosa di incredibile, che ha accompagnato l’umanità passo dopo passo nella strada per lo sviluppo, nella strada verso il nuovo, verso il progresso. E oggi abbiamo delle ruote che sono a dir poco sensazionali. Pneumatici ripieni di aria compressa che riescono a reggere una monovolume piena, un autobus a pieno carico, un aereo di linea. Ma come funziona esattamente una ruota, o meglio, come funziona… dall’interno? Cosa si vede in una ruota mentre cammina, mentre sostiene il peso, mentre percorre l’asfalto con tutte le sue imperfezioni e le sue asperità? Ecco un ingegnere si è fatto questa domanda ed ha deciso di rispondervi con un esperimento molto interessante che porta a delle inquadrature pazzesche ed inedite.

Telecamera nello pneumatico, l’esperimento incredibile – VIDEO

Warped Perception è il canale di tecnologia e di automobilistica che ha approfondito la questione. Un ingegnere ha deciso di modificare il telaio interno di una ruota, montandoci una GoPro. Una telecamera di altissima qualità, in grado di dare il meglio di sé in situazioni in cui il movimento è continuo e la stabilità è minima. Il tutto con dimensioni relativamente contenute. Come si vede, la ruota si modifica mentre è al contatto con il terreno, “schiacciandosi”. Un’inquadratura davvero spettacolare, incredibile, che ci rivela uno spaccato nascosto su una tecnologia che usiamo tutti i giorni. Di seguito il video pubblicato su Youtube, che mostra l’intero esperimento ed i risultati incredibili ottenuti.

