Space X, dopo due mesi dal lancio la missione è terminata con un successo completo. Pochi minuti fa i due astronauti sono tornati sulla Terra

Space X, missione compiuta. Pochi minuti fa infatti la navicella Crew Dragon è perfettamente ammarata al largo delle coste nel Golfo del Messico, spaccando praricamente il minuto sul tempo di rientro. E in attesa di tutti i controlli che andranno avanti anche nelle prossime ore, possiamo già dire che i due astronauti, Bob Behnken e Doug Hurley, stanno bene.

Finisce così la prima spediziomne del progetto voluto dal miliardario Elon Musk e che era partito lo scorso 30 maggio da Cape Canaveral. In questi due mesi gli astronauti hanno completato tutti i programmi prefissati e forniranno dati preziosi per la ricerca.

Separation confirmed. Dragon performing 4 departure burns to move away from the @Space_Station pic.twitter.com/ea14fozdO8 — SpaceX (@SpaceX) August 1, 2020

Space X, dopo i dubbi sull’ammaraggio il rientro a casa è andato benissimo

La Space X Crew Dragon era stata sganciata dalla Stazione spaziale internazionale per rientrare sulla Terra verso l’1.35. Ma il rientro in realtà è stato in dubbio fino all’ultimo perché minacciato dalla tempesta tropicale Isaias, che avrebbe potuto toccare i luoghi per l’ammaraggio. Quando la Nasa ha dato il via libera dopo un ultimo controllo delle condizioni meteo è stato chiaro che sarebbe stato possibile concludere con successo.

La capsula che ha riportato a casa Behnken e Hurley così è arrivata direttamente in mare 45 anni dopo l’ammaraggio della missione Apollo-Soyuz in collaborazione tra Usa e Urss. SpaceX si è sganciata dalla Stazione spaziale internazionale mentre era ad un’altezza di circa 430 chilometri sopra il Sud Africa.E adesso toccherà ai due astronauti riferire tutto quello che è successo anche se un primo commento l’hanno già rilasciato. Come ha spiegato via radio Hurley, hanno vissuto due mesi grandiosi anche per merito di tutto lo staff che li ha seguiti fin dalla preparazione.