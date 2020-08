Sky Sharks è realtà. Il trailer del nuovo e pazzo film che è stat annunciato poche ore fa è già online e internet lo ha già trasformato in un fenomeno virale.

Ci sono film che sono dei capolavori assoluti, dei classici senza tempo che nessuno dimenticherà mai. E poi ci sono dei film che sono talmente strani che diventano un metro di paragone, una perla di inventiva e di eccesso. Questo potrebbe essere proprio il caso di Sky Sharks, un nuovo film da poco annunciato che promette a chi lo guarderà un’esperienza catartica. Sul grande schermo, infatti, potrete ammirare zombie e squali nazisti che diventano le armi di distruzione di massa per un ascendente nuovo Reich. Un qualcosa che non si era mai visto prima e che sta suscitando l’interessa di milioni di persone sui social networks e non solo. Perché le premesse sono davvero molto interessanti e potremmo trovarci davanti ad una di quelle pellicole che dettano uno standard per i film “eccessivi”.

Sky Sharks, il trailer è già virale: zombie e squali nazisti – VIDEO

La pellicola è davvero fuori dalle righe e dovrebbe vedere la luce in questo disastroso 2020. Tutto gira attorno alla Himmelsfaust, un enorme complesso d’acciaio del Terzo Reich che era rimasto nascosto nei ghiacci e che ora ritorna alla luce per finire quello per cui era stato progettato. In tutti questi anni di copertura, gli scienziati tedeschi hanno lavorato ad incredibile armi di distruzione per annientare una volta e per sempre il nemico. Ecco che zombie e squali nazisti diventano il nuovo esercito a battere la bandiera con la svastica, alla ricerca della vittoria. Di seguito il trailer ufficiale del film che ha tutti i requisiti per diventare un cult famosissimo.

