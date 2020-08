Torna parlare di Coronavirus l’Oms, con un annuncio che scoraggia il mondo. Per l’organizzazione non ci sarà un vaccino nei prossimi 6 mesi.

Momenti di sconforto per l’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità), con Maria Van Kerkhove che lancia un annuncio importante. Infatti secondo la direttrice del gruppo Tecnico dell’Organizzazione Mondiale, non ci sarà un vaccino nei prossimi sei mesi. L’annuncio è arrivato dopo una lunga intervista al Sunday Telegraph.

Parole, quella della direttrice, che spezzano l’entusiasmo anche dei più ottimisti, che vedevano entro l’inizio del 2021 la fine della crisi sanitaria. Infatti in molti si erano attaccati alla speranza australiana. Infatti in Australia, il vaccino sperimentale chiamato Covax ha dato risultati sorprendenti su 40 volontari sani. Eppure per la direttrice dell’Oms sembra quasi impossibile l’arrivo sul mercato di un vaccino tra appena sei mesi.

Oms, non solo annuncio sul vaccino: “Adesso abbiamo tutti gli strumenti per prevenire il contagio”

Maria Van Kerkhove, però non ha parlato solamente del vaccino durante la sua intervista al Sunday Telegraph. Infatti la direttrice ha affrontato una serie di argomenti. Uno di questi era il lockdown, che come testimonia la Van Kerkhove non era una delle soluzioni sugerite dall’Oms. Nonostante ciò, diversi paesi hanno usato il lockdown riuscendo a far scendere la curva epidemica.

Poi la Van Kerkhove ha lodato la velocità della scienza, che nonostante lo sgomento iniziale, è comunque riuscita a fornire tutti gli strumenti necessari per evitare la trasmissione del virus e per salvare vite. Per la direttrice, infatti, se tutte queste misure verranno applicate insieme, sarà possibile contenere il virus anche prima che venga venduto un vaccino. Infine la Van Kerkhove ha ricordato come alcuni paesi sono usciti dall’emergenza, solamente applicando tutte le misure di sicurezza.

