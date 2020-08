Poco dopo la mezzanotte si è verificato un grave incidente sulla Messina-Palermo che ha visto coinvolte un’auto ed una moto: morta una ragazza, il centauro è disperso

Una tragica notizia arriva quest’oggi dalla Sicilia. Poco dopo la mezzanotte sull’autostrada A20 Messina–Palermo, a circa 8 chilometri dal casello di Falcone, si è verificato un grave incidente. A scontrarsi violentemente sono stati un’auto guidata da una ragazza, che viaggiava sulla corsa a lato del mare in direzione Palermo, ed una moto con a bordo un uomo.

Incidente sulla Messina-Palermo, si cerca ancora il corpo del motociclista

Sul luogo dell’accaduto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, due ambulanza del 118 ed i Vigili del Fuoco. La donna è morta sul colpo, mentre del motociclista non si è ancora trovato il corpo dato che il grosso impatto l’ha sbalzato a parecchia distanza dalla sella della moto. Le forze dell’ordine sono ancora a lavoro per il ritrovamento. Delle dinamiche che hanno scatenato l’incidente non si hanno ancora notizie.

Già venerdì, sempre a Messina, un incidente autonomo di una Mercedes Classe A ha coinvolto tre persone sulla bretella autostradale San Filippo. Il tutto è avvenuto intorno alle 13 ed ora una ragazza di 21 anni è in gravi condizioni.

