Incidente a un treno sfiorato questa mattina a Parma, risveglio di estrema tensione alla Ostia Parmense. Solo l’intervento dei Carabinieri hanno scongiurato un sinistro ferroviario.

Mattinata di follia a Ostia Parmense. Come infatti riferisce l’ANSA, un 21enne tunisino, in preda a un vero e proprio raptus, ha prima devastato una stazione e ha poi lanciato ben tre transenne su un binario con l’intento di provocare un incidente ferroviario.

Parma, incidente a un treno sfiorato questa mattina

L’uomo, furioso per non si sa quale motivo, è stato fermato dai Carabinieri di Borgo Val di Taro a Parma stamattina attorno alle 07.20. Sono state poi le stesse Forze dell’ordine a evitare danni al treno regionale in arrivo da La Spezia e diretto a Parma.

Potrebbe interessarti anche —-> Italo, dietrofront del ministro Speranza: cancellati 8mila biglietti

Uno dei militari, in particolare, è velocemente sceso sui binari riuscendo a spostare due dei tre oggetti di ferro sul marciapiede accanto. Non c’è stato tempo invece per rimuovere anche la terza transenna, o meglio non del tutto.

Il treno l’ha infatti urtata scaraventandola a distanza e ferendo lievemente l’agente sul contraccolpo, ma senza gravi conseguenze anche a bordo dove vi erano ben 100 passeggeri. Il ragazzo è stato invece arrestato per attentato alla sicurezza dei trasporti.

Leggi anche —-> Coronavirus, Boccia: “Migranti falso problema, 75% contagiati da italiani”