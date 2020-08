Aumentano i casi di Covid in Grecia. Dopo gli ultimi numeri allarmanti, il governo ha deciso di correre ai ranyanyipari, imponendo l’obbligo della mascherina nei luoghi al chiuso

Una situazione piuttosto preoccupante quella che sta vivendo la Grecia. Negli ultimi giorni, infatti, è stato registrato un aumento record di casi da Covid, che hanno costretto il governo a correre ai ripari. Come riportato dal quotidiano greco Kathimerini, infatti, il vice ministro della Protezione Civile Nikos Hardalias ha annunciato alcune novità.

Tra queste, dal 3 al 9 agosto tutti gli assembramenti all’interno di locali al chiuso saranno vietati, ed è inoltre fortemente consigliato l’utilizzo delle mascherine, anche all’aperto. Fino al prossimo 15 agosto, inoltre, tutte le visite in ospedale sono cancellate. Colpite anche le feste religiose, cancellate fino al 31 di agosto. Infine, in tutti i luoghi pubblici al chiuso torna obbligatorio indossare mascherine protettive.

Covid, in Grecia numeri in aumento: +78 casi in 24 ore

Cresce la paura in Grecia. Dal post lockdown, solo un’altra volta si erano registrati numeri così alti di persone positive al Covid. Come riportato dall’Ansa, infatti, nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato ben 78 nuovi casi. Si tratta del secondo peggior record dalla fine della quarantena. Secondo i dati riferiti dalla Protezione Civile locale, inoltre, 10 di questi erano dei turisti, intercettati poco dopo il loro arrivo in Grecia. Non sono invece stati registrati decessi.

Le varie misure restrittive prese dal governo ellenico sono arrivate anche a causa dei numeri registrati negli scorsi giorni. Solamente venerdì, sono stati registrati 110 nuovi positivi, record assoluto dal post lockdown in poi. In totale, il Paese ha dovuto avere a che fare con poco meno di 4500 casi, con 203 decessi.

